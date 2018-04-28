Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 120'nci hafta çekilişinde 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 868 bin 732 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 840 bin 571 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 220 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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