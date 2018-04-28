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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:57 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 758 bin 260 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 120'nci hafta çekilişinde 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 868 bin 732 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 840 bin 571 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 220 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Loto çekildi

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