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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:48 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişinde ikinci kez 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikinci kez 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 121'inci hafta çekilişinde 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75'er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 115 bin 661 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 998 bin 745 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 116 bin 725 lira 13 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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