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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 3'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 3'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1122'nci hafta çekilişinde 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 672 kişi 67 lira 15'er kuruş, 3 bilen 175 bin 746 kişi de 10 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 315 bin 812 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 127 bin 51 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 188 bin 465 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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bin 122'inci hafta çekilişi sayısal loto

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