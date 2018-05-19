Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 123'ücü hafta çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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