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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85'er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65'er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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