Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yatırdı.
Çekilişte toplam 4 milyon 624 bin 421 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 839 bin 41 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 27 bin 649 lira 12 kuruş aktarılacak.
(Bitti)
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