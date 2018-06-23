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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 5 bin 817 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 239 kişi 73 lira 45'er kuruş, 3 bilen 153 bin 410 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Mersin'in Tarsus ilçesinde yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 456 bin 503 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 995 bin 419 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 114 bin 978 lira 73 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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