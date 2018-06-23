Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 5 bin 817 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 239 kişi 73 lira 45'er kuruş, 3 bilen 153 bin 410 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Mersin'in Tarsus ilçesinde yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 456 bin 503 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 995 bin 419 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 114 bin 978 lira 73 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

