Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 345 bin 717 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 138 kişi 5 bin 817 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 239 kişi 73 lira 45'er kuruş, 3 bilen 153 bin 410 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Mersin'in Tarsus ilçesinde yatırdı.
Çekilişte toplam 6 milyon 456 bin 503 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 995 bin 419 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 114 bin 978 lira 73 kuruş aktarılacak.
(Bitti)
İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!
YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum