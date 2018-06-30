Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.
(Bitti)
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