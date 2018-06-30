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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango sayısal loto

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