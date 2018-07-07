Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 130'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 785 bin 444 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 786 bin 671 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 998 bin 367 lira 38 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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