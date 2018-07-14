Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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