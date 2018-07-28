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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

6 bilen çıkmayınca 9 milyon 375 bin 372 lira devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5'inci kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü sayısal loto

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