Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5'inci kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu
Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu