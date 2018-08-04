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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 22:24 | Son Güncelleme

6 bilen çıkmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 137'nci hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 728 bin 341 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 390 bin 863 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 336 bin 323 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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