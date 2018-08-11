Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1139'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 272 kişi 4 bin 10 lira 5'er kuruş, 4 bilen 13 bin 810 kişi 59 lira 55'er kuruş, 3 bilen 242 bin 42 kişi de 9 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova'dan yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 21 milyon 476 bin 326 lira 50 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 708 bin 521 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 514 bin 203 lira 91 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

