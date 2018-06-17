Sayısal Loto çekildi! İşte Sayısal Loto sonuçları 16 Haziran: 1,4 milyon lirayla yeni bir devir serisi başladı!

Sayısal Loto sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından 1996 yılından beri düzenlenen, en eski şans oyunu olan Sayısal Loto, 1127. haftasını doldurdu. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Sayısal Loto çekilişinde bu hafta altı bilen çıkmadı. Bayramın 2. günü yapılan Sayısal Loto çekilişine ilgi azdı. Bu yüzden devreden ikramiye miktarında en az 300 bin liralık bir düşüş gözlendi. Peki çekilişte hangi sayılar çıktı? İşte 16 Haziran Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve tüm detaylar....

16 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 127'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 10, 15, 22, 40, 41, 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.