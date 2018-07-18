Sayısal Loto çekilişinde değişiklik! Artık haftada iki kez çekilecek

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada;

"Bugünden itibaren Milli Piyango İdaresi tarafından uygulamaya konulan Sayısal Loto oyunu her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. Sayısal Loto oyununun ilk çekilişi bugün yapılacak; ikinci çekilişi ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

4 hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt grubu olan 5 bilenlere dağıtılması uygulamasına son verilmiş; Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto oyununda büyük ikramiyeyi kazanan olmaması halinde, ikramiye sonraki çekilişe devredilecek ve uygulama büyük ikramiye kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

