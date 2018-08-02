Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

Ağustos ayının ilk günü Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş günü olan Çarşamba'ya denk geldi. Böylece ayın ilk Sayısal Loto sonuçları ayın ilk gününde belli oldu. Hafta 2 çekiliş yapılan ve devir sınırının kalktığı Sayısal Loto şans oyunu müdavimlerini şaşırtmaya devam ediyor. 7 çekiliştir kimse altı bilemeyince büyük ikramiye havuzunda biriken miktar 10 milyonu aştı. 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak sıradaki çekilişin 12 milyonu aşkın bir ikramiye için yapılacağı tahmin ediliyor. İşte 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 10 milyon 743 bin 113 lira 17 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1136'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
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