Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto'da 11 milyon liralık heyecan! Milli Piyango İdaresi tarafından hafta iki kez, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye başlanan ve devir sayısı kaldırılan Sayısal Loto'da heyecan da ikiye katlandı. Geçen hafta 6. kez devir eden Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişe aktarılan ikramiye miktarı 9.375.372,66 TL. İkramiyenin büyümesi Sayısal Loto oynanmasına ayrıca teşvik ediyor. Bu akşam ikramiyenin 11 milyon lirayı bulması bekleniyor. Bakalım Sayısal Loto'da bu akşam altı sayıyı doğru tahmin eden olacak mı? Yoksa büyük ikramiye daha da artacak mı? Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar haberimizde. Ayrıca Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, 1136. hafta Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden anlık takip edebilirsiniz...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Haftanın kazandıran numaraları çekildikten sonra 1136. hafta Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını çekilişten 15-20 dakika sonra açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 640 kez

18 - 636 kez

21 - 620 kez

1 - 612 kez

40 - 612 kez

16 - 612 kez

36 - 608 kez

26 - 604 kez

41 - 596 kez

17 - 592 kez

32 - 588 kez

22 - 584 kez

3 - 580 kez

47 - 576 kez

9 - 572 kez

8 - 568 kez

12 - 568 kez

14 - 568 kez

5 - 568 kez

39 - 564 kez



