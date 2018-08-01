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Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 08:59 | Son Güncelleme

Sayısal Loto bu akşam 11 milyon liraya yükselecek ikramiye için çekilecek. 1 Ağustos Sayısal Loto çekilişi Ankara'dan canlı yayında yapılacak. Sayısal Loto'nun haftada iki kere düzenlenmesi ve devir sayısının kalkması ile heyecanı daha da arttı. Geçen hafta 6. kez devir eden Sayısal Loto'da bu akşam altı bilen çıkacak mı? İkramiye artmaya devam edecek mi? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, 1136. hafta Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden anlık takip edebilirsiniz...

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto'da 11 milyon liralık heyecan! Milli Piyango İdaresi tarafından hafta iki kez, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye başlanan ve devir sayısı kaldırılan Sayısal Loto'da heyecan da ikiye katlandı. Geçen hafta 6. kez devir eden Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişe aktarılan ikramiye miktarı 9.375.372,66 TL. İkramiyenin büyümesi Sayısal Loto oynanmasına ayrıca teşvik ediyor. Bu akşam ikramiyenin 11 milyon lirayı bulması bekleniyor. Bakalım Sayısal Loto'da bu akşam altı sayıyı doğru tahmin eden olacak mı? Yoksa büyük ikramiye daha da artacak mı? Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar haberimizde. Ayrıca Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, 1136. hafta Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden anlık takip edebilirsiniz...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.40'TA YAPILACAK

1 Ağustos Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını anında öğrenmek isterseniz MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 1 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

1 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları çekildikten sonra 1136. hafta Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını çekilişten 15-20 dakika sonra açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1136. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız

28 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1135'inci hafta çekilişte kazandıran numaralar 7, 9, 10, 11, 38 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5'inci kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.

28-temmuz-sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 640 kez
18 - 636 kez
21 - 620 kez
1 - 612 kez
40 - 612 kez
16 - 612 kez
36 - 608 kez
26 - 604 kez
41 - 596 kez
17 - 592 kez
32 - 588 kez
22 - 584 kez
3 - 580 kez
47 - 576 kez
9 - 572 kez
8 - 568 kez
12 - 568 kez
14 - 568 kez
5 - 568 kez
39 - 564 kez

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