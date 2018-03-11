Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Devir sınırına ulaşıldı!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve bu çekiliş sonucu ile öyle her zaman olmayan bir durum oluştu. Sayısal Loto'da art arda 3 devir gerçekleşmesi ile devir sınırına ulaşıldı. Peki devir sınırına ulaşılması ne anlama geliyor? İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve devir sınırı ile ilgili detaylar...

1113. haftanın numaraları: 03, 15, 20, 26, 28, 35

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 475 bin 608 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 229 bin 321 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 245 bin 740 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

GENE DEVİR OLURSA...

Önümüzdeki hafta 17 Mart tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekilişinde devir sınırı kuralarının işleme konma ihtimali bulunuyor. Peki bu ne anlama geliyor. Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği kurala göre Sayısal Loto, On Numara ve Şans Topu'nda 3'ten fazla devre izin verilmiyor. Yani önümüzdeki hafta yine 6 bilen olmazsa büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak ki bu da 5 bilenlerin normalden çok daha fazla ikramiye kazanmasını sağlayacak.