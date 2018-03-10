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Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Sayısal Loto 1113. hafta sonucu ve sayıları (Kupon sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

10 Mart Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1113. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen yine çıkmadı 3,8 milyon lira ikramiye bu haftaya devir etti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Sayısal Loto 1113. hafta sonucu ve sayıları (Kupon sorgulama)

Mart ayının 2. Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 10 Mart Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 3 milyon 800 bin lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 5,5 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 10 MartCumartesi günü 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 10 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

10 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1113. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 112. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 21, 25, 38, 41 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Rekor kıran Süper Loto, bir kişiye 42 milyon kazandırdı!

 

Şans Topu sonuçları 24 Ocak: Devirli ikramiye katlandı! (867. hafta Şans Topu sonucu)

 

On Numara sonuçları 22 Ocak - MPİ On Numara 807. haftasında on bilen 13 kişi çıktı!
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