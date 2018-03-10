Sayısal Loto sonuçları 10 Mart: Sayısal Loto 1113. hafta sonucu ve sayıları (Kupon sorgulama)

Mart ayının 2. Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 10 Mart Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 3 milyon 800 bin lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 5,5 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 10 MartCumartesi günü 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 10 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 10 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1113. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1113. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 112. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 21, 25, 38, 41 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık