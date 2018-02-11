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Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: 2. devir ile ikramiye büyüdü!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 10:04 | Son Güncelleme

10 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen şanslı numaralardan büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. 6 numaranın hepsini birden bilebilen bir talihli olmayınca önümüzdeki Sayısal Loto çekilişine 3.8 milyon TL devretti. İkramiye sınırına yaklaşılmasıyla Sayısal Loto'da katılım ve devir miktarı da artıyor. İşte 1109. Hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: 2. devir ile ikramiye büyüdü!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ama herkesin büyük ikramiye umudu önümüzdeki haftaya taşındı. 10 Şubat tarihli çekilişte büyük ikramiyenin talih kuşu kimsenin başına konmadı. Böyle olunca 2. devir gerçekleşti ve 17 Şubat'ta yapılacak Sayısal Loto çekilişine 3.8 milyon TL devretti. Önümüzdeki hafta da devir olursa 3 devir sınırına gelinmiş olunacak. İşte 1109. Haftanın şanslı numaraları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın numaraları: 2, 8, 17, 33, 37 ve 41

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 265 bin 42 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 94 bin 72 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 170 bin 268 lira 56 kuruş aktarılacak.

10 NUMARADA KAZANANLAR KALABALIK

Sırada şans oyunlarında yarın yani 12 Şubat Pazartesi çekilecek 10 Numara çekilişi var. Zaten neredeyse 1 yıldır devretmeyen On Numara'da son haftalarda büyük ikramiye talihli sayısı da arttı. Son 3 haftada 23 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. Bakalım yarın yapılacak çekilişte gene bu şekilde bir sonuç mu çıkacak?

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