Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)

Sayısal Loto sonuçları, 10 Şubat Cumartesi akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto'da 1109. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta devir eden Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Devirli ikramiyeyi kazanmak için Sayısal Loto kuponlarını dolduran oyunseverler, hayallerini süsleyen ikramiyeyi kazanmak umuduyla çekilişi takip etmeye başladılar. Ankara Balgat'taki MPİ genel müdürlük binasında noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre umutlar haftaya kaldı. Sayısal Loto'da altı bilen olmadı ve 2. kez devretti. Yaklaşık 4 milyon liraya ulaşan ikramiyenin gelecek hafta altı milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Peki Sayısal Loto'da hangi sayılar çıktı? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile ikramiyelerin dağılım detayları...

10 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1109. haftanın kazandıran numaraları; 2, 8, 17, 33, 37, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 96 kuruş ikramiye devretti.