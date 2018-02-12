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Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, 10 Şubat Cumartesi akşamı yapıldı. Canlı yayında yapılan 1109. hafta Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 2. kez devreden Sayısal Loto'da ikramiye yaklaşık 4 milyon lira oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde ikramiye 6 milyona kadar çıkması bekleniyor. Peki Sayısal Loto'da hangi sayılar çıktı? İşte 10 Şubat Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları...

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)

Sayısal Loto sonuçları, 10 Şubat Cumartesi akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto'da 1109. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta devir eden Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Devirli ikramiyeyi kazanmak için Sayısal Loto kuponlarını dolduran oyunseverler, hayallerini süsleyen ikramiyeyi kazanmak umuduyla çekilişi takip etmeye başladılar. Ankara Balgat'taki MPİ genel müdürlük binasında noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre umutlar haftaya kaldı. Sayısal Loto'da altı bilen olmadı ve 2. kez devretti. Yaklaşık 4 milyon liraya ulaşan ikramiyenin gelecek hafta altı milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Peki Sayısal Loto'da hangi sayılar çıktı? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile ikramiyelerin dağılım detayları...

10 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1109. haftanın kazandıran numaraları; 2, 8, 17, 33, 37, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira onar kuruş ikramiye kazandı.

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BU AKŞAM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ VAR!

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto'da devir çıkmasından sonra oyunseverler rotalarını On Numara'ya çevirdi. Şans oyunları içinde en az devreden oyun olan On Numara tam 49 haftadır devretmiyor. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Bu sebeple 22 numaradan on numarayı tahmin etme olasılığı yüksek oluyor. Kazanma ihtimalinin yüksek olduğu On Numara'nın geçen hafta yapılan çekilişinde on bilen 6 kişi çıkmıştı.

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1108. haftanın kazandıran numaraları; 8, 14, 31, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

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