Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira onar kuruş ikramiye kazandı.

BU AKŞAM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ VAR!

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto'da devir çıkmasından sonra oyunseverler rotalarını On Numara'ya çevirdi. Şans oyunları içinde en az devreden oyun olan On Numara tam 49 haftadır devretmiyor. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Bu sebeple 22 numaradan on numarayı tahmin etme olasılığı yüksek oluyor. Kazanma ihtimalinin yüksek olduğu On Numara'nın geçen hafta yapılan çekilişinde on bilen 6 kişi çıkmıştı.

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1108. haftanın kazandıran numaraları; 8, 14, 31, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.