Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: Sayısal Loto'dan 16 milyon liralık dev çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 11 Ağustos Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 14 milyon 662 bin TL. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadı. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto 9. kez devretti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 11 Ağustos Cumartesi günü Sayısal Loto sonuçları için yapılacak 1139. çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 11 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

11 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.