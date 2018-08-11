Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: Sayısal Loto'dan 16 milyon liralık dev çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 11 Ağustos Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 14 milyon 662 bin TL. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadı. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto 9. kez devretti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?
Bugün yani 11 Ağustos Cumartesi günü Sayısal Loto sonuçları için yapılacak 1139. çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 11 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
1139. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi
kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama
büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye
tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)
çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere
devretmeye devam edecektir.
Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık
SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
|SAYILAR
|ÇEKİLİŞTE KAÇ KEZ ÇIKTI
|38
|158
|18
|156
|21
|151
|1
|149
|16
|149
|36
|149
|40
|148
|26
|147
|17
|144
|22
|144
|32
|144
|41
|143
|47
|143
|9
|142
|12
|141
|14
|139
|8
|138
|2
|137
|3
|137
|5
|137
|30
|137
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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