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Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 12:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

13 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiye sahiplerini buldu. Noter huzurunda belirlenen altı numarayı 2 kişi bilmeyi başardı. Her bir talihli bu Sayısal Loto sonuçları ile 2 milyon TL'ye yakın bir ikramiyenin sahibi oldu. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ve büyük ikramiye kazandıran şanslı numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz çekilişteki devir sonrası 13 Ocak Sayısal Loto çekilişinde katılım ile birlikte büyük ikramiye miktarı da arttı. Haftanın 3 milyonu aşan büyük ikramiye kuponlarını Denizli ve Tekirdağ'dan yatıran iki talihlinin oldu. İşte her bir talihlinin 1.9 milyon TL kazandığı 1105. hafta Sayısal Loto Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 2, 14, 27, 31, 32, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi,1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.

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