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Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye çekilşi! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 17:25 | Son Güncelleme 1 saat önce

Geçtiğimiz hafta devreden Sayısal Loto'da bu hafta katılım artacak ki büyük ikramiye miktarı da yükselecek. Devir ikramiye için Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Bakalım devir serisi devam edecek mi yoksa bu Sayısal Loto sonuçları bir veya birden fazla talihliye büyük ikramiye kazandıracak mı? MPİ canlı çekiliş izleme bağlantısı ve çekiliş detayları haberimizde...

Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye çekilşi! (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayının ve 2018'in ikinci Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda 6 numara çekilecek. Bu akşam geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye ile birlikte şans oyunu müdavimlerini 4 milton YL'ye yakın bir ikramiye beekliyor. Bakalım Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak. Yoksa devir sayısı 'ye mi çıkacak?

Bugün yani 12 Ocak Cuma günü 1105. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 12 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

12 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1105. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Lotosonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1105. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1104. hafta kazandıran numaraları 3, 10, 30, 32, 39, 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 862 bin 391 lira olan büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 143 bin 560 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacaklar.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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