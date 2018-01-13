Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye çekilşi! (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayının ve 2018'in ikinci Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda 6 numara çekilecek. Bu akşam geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye ile birlikte şans oyunu müdavimlerini 4 milton YL'ye yakın bir ikramiye beekliyor. Bakalım Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak. Yoksa devir sayısı 'ye mi çıkacak?

Bugün yani 12 Ocak Cuma günü 1105. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 12 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

12 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1105. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Lotosonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.