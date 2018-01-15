Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Talih kuşu 2 talihlinin omzuna kondu!

Ocak ayının ikinci haftasında ikinci Sayısal Loto çekiliş gerçekleştirildi! Peki devirli ikramiyeyi kazanan oldu mu? 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları kimlerin yüzünü güldürdü? Yapılan çekilişte belirlenen altı numarayı bilmeyi başaran iki kişi çıktı. Devir nedeniyle katılımın arttığı ve buna bağlı olarak ikramiye havuzunun büyüdüğü Sayısal Loto'da havuzda biriken para iki talihli arasında bölüştürüldü. Biri Denizli diğer Tekirdağ'dan kupon yatıran bu talihlilerin her biri 1.9 milyon TL'nin sahibi oldular. 1105. hafta Sayısal Loto Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 2, 14, 27, 31, 32, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi,1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.