Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Merakla beklenen 14 Nisan Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Hatırlanacağı geçtiğimiz 3 haftadır Sayısal Loto sonuçlarından devir çıkıyor. Devir sınırına gelinmişti yani bu haftada 6 bilen çıkmasaydı büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacaktı. Ancak katılımın artmasının da etkisyile büyük ikramiyeyi 3 kişi birden kazandı.

Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre 6 bilerek büyük ikramiyeye ortak olan 3 kişi kuponlarını İstanbul'un Büyükçekmece, Aydın'ın İncirliova ve Samsun'un Atakum ilçesinden yatırmışlar. İşte çekilişte çıkan numaralar ve 1118. Hafta Sayısal Loto sonuçları...

Haftanın numaraları: 3, 11, 34, 37, 40, 43

14 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ'nin paylaştığı rakamlara göre büyük ikramiyeyi kazanan her bir talihli 2 milyon 922 bin 152 TL kazandılar. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde oldu:

5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20'şer kuruş,

4 bilen 9 bin 748 kişi 79 lira 20'şer kuruş,

3 bilen 180 bin 881 kişi de 11 lira 70'şer kuruş kazandılar.