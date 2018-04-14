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Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:52 | Son Güncelleme

14 Nisan Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1118. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen olmayınca 6.4 milyon lira ikramiye bu haftaya devir etti. 8 milyon lirayı aşacak ikramiye kimin olacak? Sayısal Loto'da bu akşam altı bilen olmaz ise büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak. Bakalım altı bilen çıkacak mı? Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Nisan ayının yeni bir Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 14 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 6 milyon 400 bin. Sayısal Loto'da yaklaşık 8.5 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Sayısal Loto, 3 kez devrettiği için bu akşam ya altı bilenlere ya da 5 bilenlere ikramiye dağıtılacak. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak?

Bugün yani 14 Nisan Cumartesi günü 1118. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 14 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

BU AKŞAM SAYISAL LOTO OYNAMAK AVANTAJLI

Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde 5 bilenler büyük bir ikramiye kazanabilirler. Sayısal Loto, geçen hafta 3. kez devretmişti. 14 Nisan'da yapılacak çekilişten yine 6 bilen çıkmazsa devir kuralı gereği büyük ikramiye devretmeyecek ve biriken ikramiye tutarı 5 bilenler arasında dağıtılacak.

14 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1118. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1118. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Noter huzurunda 7 Nisan akşamı yapılan 1117. hafta çekilişinde aşağıdaki numaralar çıktı:

Haftanın numaraları: 01, 19, 28, 29, 39, 43

Çekilişte çıkan bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmadığı için devreden büyük ikramiye miktarı 6 milyon 397 bin 879 lira 67 kuruş oldu. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

5 bilen 155 kişi 6 bin 103 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 564 kişi 83 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 169 kişi ise 12 lira 50'şer kuruş kazandılar.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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