Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Nisan ayının yeni bir Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 14 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 6 milyon 400 bin. Sayısal Loto'da yaklaşık 8.5 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Sayısal Loto, 3 kez devrettiği için bu akşam ya altı bilenlere ya da 5 bilenlere ikramiye dağıtılacak. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Bugün yani 14 Nisan Cumartesi günü 1118. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 14 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) BU AKŞAM SAYISAL LOTO OYNAMAK AVANTAJLI

Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde 5 bilenler büyük bir ikramiye kazanabilirler. Sayısal Loto, geçen hafta 3. kez devretmişti. 14 Nisan'da yapılacak çekilişten yine 6 bilen çıkmazsa devir kuralı gereği büyük ikramiye devretmeyecek ve biriken ikramiye tutarı 5 bilenler arasında dağıtılacak. 14 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1118. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz. 1118. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Noter huzurunda 7 Nisan akşamı yapılan 1117. hafta çekilişinde aşağıdaki numaralar çıktı: Haftanın numaraları: 01, 19, 28, 29, 39, 43 Çekilişte çıkan bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmadığı için devreden büyük ikramiye miktarı 6 milyon 397 bin 879 lira 67 kuruş oldu. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu: