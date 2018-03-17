Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. 17 Mart Sayısal Loto çekilişi bu akşam canlı yayında yapılacak. Geçen hafta 3. kez devir eden Sayısal Loto'nun bu akşamki yapılacak çekilişinde büyük ikramiye 8 milyon liraya ulaşacak. Sayısal Loto devir sınırına ulaştığı için bu hafta altı bilen olmaz ise büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Bugün yani 17 Mart Cumartesi günü 1114. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 17 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 17 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1114. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1114. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto 1113. hafta kazandıran numaraları; 3, 15, 20, 26, 28, 35 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak. SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI NEDİR? Sayısal Loto başta olmak üzere şans oyunlarını oynayanlar, devir sayısı hakkında şüpheler yaşıyorlar. Bu yüzden Milli Piyango İdaresi, devir kuralı hakkında bir açıklama yayınlandı. Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.