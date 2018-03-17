HABER

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Bu akşam, 17 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekilişi, 3. kez devreden ve 8 milyona ulaşacak büyük ikramiye için yapılacak. 1114. hafta Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişi ayrı bir önem arzediyor. Sayısal Loto, 3 kez devrettiği için 6 bilen olmazsa 5 bilenlere dağıtılacak. İşte Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına dair detaylı bilgiler...

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. 17 Mart Sayısal Loto çekilişi bu akşam canlı yayında yapılacak. Geçen hafta 3. kez devir eden Sayısal Loto'nun bu akşamki yapılacak çekilişinde büyük ikramiye 8 milyon liraya ulaşacak. Sayısal Loto devir sınırına ulaştığı için bu hafta altı bilen olmaz ise büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bugün yani 17 Mart Cumartesi günü 1114. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 17 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

17 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1114. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1114. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1113. hafta kazandıran numaraları; 3, 15, 20, 26, 28, 35 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Sayısal Loto çekilişinde bu hafta da altı bilen olmayınca 3. kez devir etmiş oldu. Sayısal Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilen olmaz ise kural gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak.

sayisal-loto-sonucu

SAYISAL LOTO'DA DEVİR KURALI NEDİR?

Sayısal Loto başta olmak üzere şans oyunlarını oynayanlar, devir sayısı hakkında şüpheler yaşıyorlar. Bu yüzden Milli Piyango İdaresi, devir kuralı hakkında bir açıklama yayınlandı. Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!
Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)
On Numara sonuçları 12 Mart: Sonunda devretti! (Milli Piyango On Numara sonucu sorgula)On Numara sonuçları 12 Mart: Sonunda devretti! (Milli Piyango On Numara sonucu sorgula)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları 17 mart sayısal loto sonuçları 1114. hafta milli piyango kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne zaman halka açık şeffaf bir biçimde naklen televizyondan yayınlanarak çekiliş yapılırsa o zaman oynarım... 10 yıl boyunca Fetö cukkalamış... şimdi de başka birinin cukkalamayacağının garantisi ne ?....
Diğer Haberler
İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Hamamlara fuhuş baskını!

Hamamlara fuhuş baskını!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.