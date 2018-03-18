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Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: Büyük ikramiye 5 bilenlere gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:32 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 3 haftadır devreden Sayısal Loto bir kez daha devredince devir kuralı işletildi. Bu kural gereği bu haftanın büyük ikramiyesi 5 bilenler arasında pylaştılar. Yani 17 Mart Süper Loto çekilişinde 5 bilenler kârlı çıktı. Normalde aldıklarından çok daha fazla ikramiye kazandılar. İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları ve devir kuralı sonrası ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: Büyük ikramiye 5 bilenlere gitti!

17 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve Sayısal Loto'da nadir görülen bir durumun geliştiği görüldü. Bilindiği gibi Sayısal Loto'da son 3 haftanın sonuçlarından hep devir çıkmıştı. Böyle olunca devir kuralı ihtimali kendini göstermişti ki tam da öyle oldu.

6 BİLEN YOK BÜYÜK İKRAMİYE 5 BİLENLERE

Milli Piyango İdaresinin belirlemiş olduğu devir kuralına göre Sayısal Loto, On Numara ve Şans Topu'unda art arda 4 devir gerçekleşmesi sonucunda 4 devirde büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılıyor. 17 Mart Sayısal Loto çekilişinde de 6 bilen olmayınca 4. devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

10 KAT FAZLA KAZANDILAR
Büyük ikramiye 5 bilenler arasında kişi başına 51 bin TL düştü. Yani 1114. hafta çekilişinin 5 bilen talihleri normalde alabilecekleri ikramiye miktarının 10 katını kazanmış oldular. İşte bu ilginç durumun yaşandığı 17 Mart Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

17 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. haftanın kazandıran numaraları: 2, 16, 17, 31, 44, 48

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadı. Ve devir kuralı gereği büyük ikramiye beş bilenlere dağıtıldı. Yani 5 bilen 183 kişi 51 bin 193 kişi 45'er kuruş kazandılar. 4 bilen 9 bin 81 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi ise 11 lira doksan beşer kuruş ikramiye alacaklar.

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