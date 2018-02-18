Sayısal Loto sonuçları 17 Şubat: En büyük iki şehirden 2 talihli!

Dün gece noter heyeti ve çekiliş görevlileri MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları için toplandılar. Online canlı yayının başlaması ile önce toplanan ikramiye bilgisi verildi ardından 1110. haftanın numaralarının belirlenmesi için çekiliş makinesi çalıştırıldı.

Milli Piyango İdaresinin şans oyunu çekiliş makinesinden düşen toplardaki numaraların hepsini birden bilmeyi başaran 2 kişi çıktı. Hem de 6 numaradan 3 tanesi tek haneli, kalanını da hep 30'lu numaralardan olduğu halde. Biri İstanbul, diğeri Ankara'dan kupon yatıran bu Sayısal Loto talihlilerinin her biri neredeyse 3 milyon TL kazandılar. İşte 17 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları...

1110. haftanın numaraları: 03, 05, 08, 32, 35, 36

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.