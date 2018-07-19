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Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:14 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 18 Temmuz Sayısal Loto çekilişi ile bu oyunda yeni bir dönem başladı. 3. defa devir eden Sayısal Loto, dün akşamdan itibaren başlayan yeni dönem ile hafta iki kez çekilecek. Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilecek Sayısal Loto'da ayrıca devir sınırı artık yok. Dün akşam yapılan Sayısal Loto sonucuna göre altı bilen olmadı ve 4 milyon 363 bin lira Cumartesi'ye devretti. İşte 1132. Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve yeni dönemin tüm detayları...

Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!

Sayısal Loto sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 18 Temmuz Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişi ile yeni dönem başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto, bundan böyle hafta iki kez çekilecek. Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılacak Sayısal Loto çekilişlerinde devir sınırı kaldırıldı. Dün akşam yapılan 1132. hafta Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 3. kez devir eden Sayısal Loto'da 4 milyon 363 bin lira 21 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devretti. Sayısal Loto yeni uygulamasının detayları haberimizde. İşte 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

18 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1132. haftanın sayıları: 1, 25, 26, 35, 38 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 132'inci hafta çekilişinde 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 277 bin 783 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 818 bin 836 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 457 bin 986 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KEZ ÇEKİLECEK!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

SAYISAL LOTO'DA DEVİR SINIRI KALKTI!

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

14 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

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