Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!

Sayısal Loto sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 18 Temmuz Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişi ile yeni dönem başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto, bundan böyle hafta iki kez çekilecek. Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılacak Sayısal Loto çekilişlerinde devir sınırı kaldırıldı. Dün akşam yapılan 1132. hafta Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 3. kez devir eden Sayısal Loto'da 4 milyon 363 bin lira 21 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devretti. Sayısal Loto yeni uygulamasının detayları haberimizde. İşte 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

18 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1132. haftanın sayıları: 1, 25, 26, 35, 38 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 132'inci hafta çekilişinde 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.