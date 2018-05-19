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Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde altı bileni 8 milyon lirayı geçecek ikramiye bekliyor. Geçen hafta altı bilen olmadı ve Sayısal Loto 3. kez devir etti. Milli Piyango Sayısal Loto devir kuralı gereği, bu hafta altı bilen olmaz ise 8 milyon lira 5 bilenlere dağıtılacak. 1123. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Hangi sayılar çıkacak? Sayısal Loto sonuçları anlık olarak haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 19 Mayıs Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 5 milyon 700 bin lira. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmamış ve 3. kez devir etmişti. Devir kuralı gereği, bu hafta Sayısal Loto devretmeyecek. Altı bilen olmaz ise bile büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtılacak. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 19 Mayıs Cumartesi günü 1123. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 19 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

19 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1119. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1123. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. haftanın Sayısal Loto sayıları: 02 - 03 - 09 - 21 - 32 - 42

12 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9.672 kişi 67,15 TL ve 3 bilen 175.746 kişi 10,30 TL alacak.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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