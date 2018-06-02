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Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye için heyecanlı bekleyiş! (Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgula!)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

2 Haziran Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1125. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen olmamıştı ve 1 milyon 862 bin lira devretmişti. Yaklaşık 4 milyon lirayı bulacak büyük ikramiye için bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye için heyecanlı bekleyiş! (Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgula!)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 2 Haziran Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 1 milyon 862 bin lira. Geçen hafta, altı bilen olmamıştı ve Sayısal Loto ilk devirini gerçekleştirmişti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 2 Haziran Cumartesi günü 1125. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 2 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

2 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1125. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1125. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçen hafta çekilşinde kazandıran numaralar 1, 10, 11, 13, 26, 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Bin 124'üncü hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85'er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65'er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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