Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye için heyecanlı bekleyiş! (Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgula!)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 2 Haziran Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 1 milyon 862 bin lira. Geçen hafta, altı bilen olmamıştı ve Sayısal Loto ilk devirini gerçekleştirmişti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 2 Haziran Cumartesi günü 1125. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 2 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

2 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1125. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.