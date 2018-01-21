Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak: 1.9 milyon TL devretti!

Süper Loto'dak dev ikramiyeden sonar haftanın Sayısal Loto sonuçları da merakla bekleniyordu. 20 Ocak akşamı yapılan çekilişte noter huzurunda 6 numara belirlendi. Peki bu numaralardan nasıl bir sonuç çıktı? MPİ'nin paylaştığı sonuçlara göre 20 Ocak Sayısal Loto sonuçlarından büyük ikramiye talihlisi çıkmadı ve önümüzdeki çekilişe 1.9 milyon Tl devretti! İşte devirli Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numarlar...

Haftanın numaraları: 11, 13, 19, 25, 35 ve 40

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 136 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 128 bin 841 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 6 bin 635 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 449 lira 16 kuruş aktarılacak.