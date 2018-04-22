Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bir haftanın daha sonuna geldik ve dün akşam 1119. haftanın Sayısal Loto sonuçları için MPİ tarafından noter nezaretinde çekiliş gerçekleştirildi. 21 Nisan tarihli bu çekilişten çıkan numaraların hepsini birden bri kişi bilmeyi başardı. MPİ'nin resmi sonuçlarına göre bu kişi kuponunu İstanbul'dan yatırmış. İşte haftanın büyük ikramiye talihlisinin 1.8 milyon TL kazandığı Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

1119. haftanın numaraları: 5, 6, 18, 41, 43, 49

21 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinin kamu ile paylaştığı resmi rakamlara göre kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Ayşe Kaya adlı ve 34360042 numaralı bayiden yatıran büyük ikramiye talihlisi tam olarak 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruş kazandı. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

5 bilen 123 kişiden her biri 6 bin 248 lira 60'şar kuruş,

4 bilen 6 bin 567 kişiden her biri 88 lira 35'er kuruş ve

3 bilen 136 bin 327 kişiden her biri 11 lira 95'er kuruş kazandılar.