HABER

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

21 Nisan Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve haftanın büyük ikramiye talihlisi İstanbul'dan çıktı. Çekilişte çıkan 6 numarayı bilen talihli MPİ'nin yayımladığı resmi Sayısal Loto sonuçlarına göre kuponunu İstanbul'dan yatırmış. İşte 6 bilenden 3 bilenlere kadar 1119. hafta Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bir haftanın daha sonuna geldik ve dün akşam 1119. haftanın Sayısal Loto sonuçları için MPİ tarafından noter nezaretinde çekiliş gerçekleştirildi. 21 Nisan tarihli bu çekilişten çıkan numaraların hepsini birden bri kişi bilmeyi başardı. MPİ'nin resmi sonuçlarına göre bu kişi kuponunu İstanbul'dan yatırmış. İşte haftanın büyük ikramiye talihlisinin 1.8 milyon TL kazandığı Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

1119. haftanın numaraları: 5, 6, 18, 41, 43, 49

21 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinin kamu ile paylaştığı resmi rakamlara göre kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Ayşe Kaya adlı ve 34360042 numaralı bayiden yatıran büyük ikramiye talihlisi tam olarak 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruş kazandı. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

5 bilen 123 kişiden her biri 6 bin 248 lira 60'şar kuruş,

4 bilen 6 bin 567 kişiden her biri 88 lira 35'er kuruş ve

3 bilen 136 bin 327 kişiden her biri 11 lira 95'er kuruş kazandılar.

TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
ETA, resmen özür diledi!ETA, resmen özür diledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Demet Akalın Euro mağduru!

Demet Akalın Euro mağduru!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamamen şaibeli bir oyun. çıkan numaralar sistemden kontrol edilerek oynanmayan numaraların tesbiti ile çıkarılan numaralar. bu paralar kime kaynak olarak aktarılıyor çıkan kişilerin takiplice araştırılması gerekir.
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.