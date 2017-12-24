Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

23 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Yapılan çekilişte haftanın şanslı numaraları 4, 7, 10, 20, 17 ve 45 oldu. Bu numaralar kuponunu Kırklareli'nden yatıran bir talihliye 1.6 milyon TL kazandırdı! Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:
MPİ'nin verdiği rakamlara göre Kırklareli'nden yatıran bir talihli tam olaran 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruş kazandı. Büyük ikramiye tek numara ile kaçıran yani, 5 bilen 147 kişi işse 4 bin 662 lira 35'er kuruş kazandılar. Bu hafta 4 bilen 7 bin +01 kişi 68 lira 35'er kuruş, 3 bilen 133 bin 676 kişi de 10 lira 85'er kuruş alacaklar.
ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 2, 21, 38, 40, 41, 44 numaraları çıktı. MPİ'nin verdiği rakamlara göre bu hafta 6 bilebilen 2 kişi çıktı. Talihlilerin biri kuponunu İzmir'in Konak ilçesinden, Diğeri ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırmışlar. 1101. haftanın büyük ikramiye talihlilerinin her biri 1 milyon 801 bin 738 lira 20 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu: 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 144 bin 578 kişi 11 lira 50'şer kuruş kazandılar.
SAYISAL LOTO İSTATİSTİKLERİ
Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir.[3][4]
Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir
Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!
Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş
İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi
Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama
Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!
İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor
Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü
İngiltere'de Noel öncesi çılgınlığı
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Okuyucu Yorumları 0 yorum