Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Haziran Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 1 milyon 439 bin lira devretti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 23 Haziran Cumartesi günü 1128. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 23 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 23 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1128. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1128. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 127'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 10, 15, 22, 40, 41, 45 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 347 bin 999 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 506 bin 146 lira 26 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 841 bin 577 lira 62 kuruş kamuya aktarılacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR 38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto'da çekilişler Milli Piyango İdaresi'nce belirlenecek gün ve saatte(her cumartesi 21.30 ) gerçekleştirilir. Sayısal Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.