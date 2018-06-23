HABER

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

23 Haziran Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1128. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen olmadı ve 1,4 milyon bu akşam yapılacak çekilişe devretti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Haziran Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 1 milyon 439 bin lira devretti. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Haziran Cumartesi günü 1128. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 23 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

23 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1128. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1128. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 127'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 10, 15, 22, 40, 41, 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 347 bin 999 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 506 bin 146 lira 26 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 841 bin 577 lira 62 kuruş kamuya aktarılacak.

sayisal-loto

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto'da çekilişler Milli Piyango İdaresi'nce belirlenecek gün ve saatte(her cumartesi 21.30 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları
Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfasıNerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.