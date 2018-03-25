Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Bir Cumartesi akşamı daha MPİ'nin Ankara'daki merkezinde Milli Piyango İdaresi görevlileri ile noter haftanın Sayısal Loto sonuçlarını belirlemek için toplandılar. Yapılan çekilişte haftanın numaraları ortaya çıktı ve MPİ görevlisi numaraları resmi olarak ilan ederken noter de bunları onayladı. İşteo numaralar:

1115. haftanın numaraları: 04 - 06 - 36 - 37 - 39 - 43

24 MART SAYISAL SONUÇLARI

Numaraların belli olması ile birlikte gözler ikramiye dağılımına yani Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen çıkmadı ve Mart ayının son Sayısal Loto çekilişine 2 milyon 23 bin 686 lira 99 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. İşte diğer numara sayılarını tutturanların alacakları ikramiye miktarları...