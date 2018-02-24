Sayısal Loto sonuçları: 24 Şubat Sayısal Loto sonucu - 1110. hafta sayıları (MPİ canlı çekiliş)

İki devirli Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 24 Şubat Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye yok. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduranlar çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 24 Şubat Cumartesi günü 1111. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 24 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 24 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1111. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1111. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI haftanın numaraları: 03, 05, 08, 32, 35, 36 Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırdı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık