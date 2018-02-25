HABER

Sayısal Loto sonuçları 25 Şubat: Büyük ikramiye arttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 07:38 | Son Güncelleme

Şubat ayının son Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi ve haftanın kazananları ile kaybedenleri belli oldu. Yapılan çekilişte noter huzurunda belirlenen numaraların hepsini birden bilebilen çıkmadı. Böyle olunca Mart ayında yapılacak ilk Sayısal Loto çekilişine 1.8 milyon TL devretti! Sıradaki bu çekişte büyük ikramiyenin 4 milyona ulaşması bekleniyor. İşte 1111. haftanın Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 25 Şubat: Büyük ikramiye arttı!

25 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte belirlenen 6 numaranın hepsini bilebilen çıkmadı. 1111. Hafta çekilişinde çıkan numaralardan büyük ikramiye talihlisi çıkmayınca sonraki çekilişe 1.8 milyon TL devretti. Sıradaki Sayısal Loto çekilişi artık Mart ayına denk geliyor. Bu Şubat ayının son Sayısal Loto çekilişiydi. Siz de bu çekilişte şansını denediyseniz veya sonuçları merak ediyorsanız işte 25 Şubat Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

1111. haftanın numaraları: 05, 07, 10, 17, 20, 21

Sayısal Loto'nun MPİ tarafından açıklanan 25 Şubat sonuçlarına göre devir gerçekleştiği için 1112. hafta çekilişine tam olarak 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde oldu:

5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş,

4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş,

3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş alacaklar.

MART'IN İLK ÇEKİLİŞİ!

2018'in Mart ayında ilk Sayısal Loto çekilişi ayın 3'ünde devirli ikramiye için yapılacak. Bu çekilişten devreden 1.8 milyon TL'nin ikiye katlanması ve devir nedeniyle katılımın artması ile büyük ikramiyenin 4 milyona ulaşması bekleniyor. 3 Mart Sayısal Loto çekilişinde devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa bir devir daha mı olacak?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    1. haftanın numaraları 03, 05, 08, 32, 35, 36 olarak çıktı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırmış. Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları mpi sayısal loto sonuçları 25 şubat

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu! İstanbul'a kar geliyor, tarih verildi

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devlet kendine çıkarıyor oynamayın.
Diğer Haberler
Sinop’ta olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Sinop’ta olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Böyle silah sevgisi görülmedi! Bu ilçede silahsız gezilmiyor!

Böyle silah sevgisi görülmedi! Bu ilçede silahsız gezilmiyor!

Edirne'de kar yağışı

Edirne'de kar yağışı

Büüyükşehirden Akçaköyspor’a forma desteği

Büüyükşehirden Akçaköyspor’a forma desteği

Erciş Kaymakamı Yaşar, STK ve oda temsilcileriyle bir araya geldi

Erciş Kaymakamı Yaşar, STK ve oda temsilcileriyle bir araya geldi

Safran Çayı yine köpürdü

Safran Çayı yine köpürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.