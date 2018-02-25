Sayısal Loto sonuçları 25 Şubat: Büyük ikramiye arttı!

25 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte belirlenen 6 numaranın hepsini bilebilen çıkmadı. 1111. Hafta çekilişinde çıkan numaralardan büyük ikramiye talihlisi çıkmayınca sonraki çekilişe 1.8 milyon TL devretti. Sıradaki Sayısal Loto çekilişi artık Mart ayına denk geliyor. Bu Şubat ayının son Sayısal Loto çekilişiydi. Siz de bu çekilişte şansını denediyseniz veya sonuçları merak ediyorsanız işte 25 Şubat Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
1111. haftanın numaraları: 05, 07, 10, 17, 20, 21
Sayısal Loto'nun MPİ tarafından açıklanan 25 Şubat sonuçlarına göre devir gerçekleştiği için 1112. hafta çekilişine tam olarak 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde oldu:
5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş,
4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş,
3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş alacaklar.
MART'IN İLK ÇEKİLİŞİ!
2018'in Mart ayında ilk Sayısal Loto çekilişi ayın 3'ünde devirli ikramiye için yapılacak. Bu çekilişten devreden 1.8 milyon TL'nin ikiye katlanması ve devir nedeniyle katılımın artması ile büyük ikramiyenin 4 milyona ulaşması bekleniyor. 3 Mart Sayısal Loto çekilişinde devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa bir devir daha mı olacak?
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırmış. Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin
AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 1 yorum