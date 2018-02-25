Sayısal Loto sonuçları 25 Şubat: Büyük ikramiye arttı!

25 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte belirlenen 6 numaranın hepsini bilebilen çıkmadı. 1111. Hafta çekilişinde çıkan numaralardan büyük ikramiye talihlisi çıkmayınca sonraki çekilişe 1.8 milyon TL devretti. Sıradaki Sayısal Loto çekilişi artık Mart ayına denk geliyor. Bu Şubat ayının son Sayısal Loto çekilişiydi. Siz de bu çekilişte şansını denediyseniz veya sonuçları merak ediyorsanız işte 25 Şubat Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

1111. haftanın numaraları: 05, 07, 10, 17, 20, 21

Sayısal Loto'nun MPİ tarafından açıklanan 25 Şubat sonuçlarına göre devir gerçekleştiği için 1112. hafta çekilişine tam olarak 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde oldu:

5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş,

4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş,

3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş alacaklar.

MART'IN İLK ÇEKİLİŞİ!

2018'in Mart ayında ilk Sayısal Loto çekilişi ayın 3'ünde devirli ikramiye için yapılacak. Bu çekilişten devreden 1.8 milyon TL'nin ikiye katlanması ve devir nedeniyle katılımın artması ile büyük ikramiyenin 4 milyona ulaşması bekleniyor. 3 Mart Sayısal Loto çekilişinde devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa bir devir daha mı olacak?