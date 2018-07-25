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Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Sayısal Loto yeni sistemiyle 4 devire ulaştı. Haftanın ilk Sayısal Loto sonuçları için çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz son 4 çekilişte devreden Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye dağıtılacak mı yoksa yine devir mi olacak merak ediliyor. Artık devir sınırı yok ki ikramiye daha da artabilir. Geçtiğimiz çekilişten devreden para miktarı ile büyük ikramiyenin yükselmesi nedeniyle bu çekilişte katılımın daha çok olması bekleniyor. İşte 25 Temmuz tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Bu akşam 25 Temmuz tarihli Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Bu çekilişin sonucu merakla bekleniyor çünkü geçtiğimiz artık Sayısal Loto’nun yeni haliyle haftada iki çekiliş yapılıyor ve devir sınırı kaldırıldı. Nitekim son 2 haftadaki 4 çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye artmaya devam etti. Bu akşam da Sayısal Loto 4 devirli ikramiye içi çekilecek. Devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa devir sayısı 5'e mi çıkacak? İşte 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.40'TA

25 Temmuz 1134. hafta Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.40'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)

25 TEMMUZ SAYISA LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1134. hafta Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1134. Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.40’dan sonra)

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bin 1133'üncü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 15, 20, 24, 27, 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 203 bin 69 lira sıradaki çekilişe devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 21 Temmuz tarihli çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş ikramiye kazandılar. Sayısal Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi de 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandılar.

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