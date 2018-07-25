Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Bu akşam 25 Temmuz tarihli Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Bu çekilişin sonucu merakla bekleniyor çünkü geçtiğimiz artık Sayısal Loto’nun yeni haliyle haftada iki çekiliş yapılıyor ve devir sınırı kaldırıldı. Nitekim son 2 haftadaki 4 çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye artmaya devam etti. Bu akşam da Sayısal Loto 4 devirli ikramiye içi çekilecek. Devirli ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa devir sayısı 5'e mi çıkacak? İşte 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.40'TA

25 Temmuz 1134. hafta Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.40'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)

25 TEMMUZ SAYISA LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1134. hafta Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.