Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir sınırı kalktı, büyük ikramiye 7 milyonu aştı!

25 Temmuz tarihli çekiliş ile hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları belli oldu. MPİ’nin noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş Sayısal Loto’nun yeni başlayan hafta ortası çekilişlerinin ikincisi oldu. Süper Loto’da olduğu gibi devir sınırının kalkması ve hafta ortası çekilişinin gelmesinden sonra Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazanabilen çıkmadı. Beşinci kez yaşanan devir ile büyük ikramiye miktarı 7 milyonu aştı. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ile çekilişte çıkan numaralar...

çekilişin numaraları: 1, 9, 16, 19, 26 ve 46

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.



