HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz 4 haftada olduğu gibi bu çekilişte de 6 bilebilen çıkmadı. Geçtiğimiz hafta devir sınırı ile büyük ikramiye dağıtılmıştı ama bu çekilişte yine devir gerçekleşti. İşte Devir sınırı olmasa 5. devri ile oldukça büyük bir ikramiye miktarına ulaşacak Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

26 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre bu haftaki çekilişte çıkan numaralardan hepsini birden bilebilen olmadı. Böylece 1.8 milyon TL önümüzdeki çekilişe devretti.

Bu devirle birlikte Sayısal Loto'da art arda 5 hafta devir gerçekleşmiş oldu. Ancak Süper Loto hariç Milli Piyango'nun diğer şans oyunlarında olduğu gibi Sayısal Loto'da 3 devirden fazlasına izin verilmiyor. Bu nedenle geçtiğimiz hafta yine kimse 6 bilemeyince büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtılmıştı. Bu haftaki devir ile belki yeniden benzer bir devir serisi başlamış olur. İşte 26 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 1, 10, 11, 13, 26, 34

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85'er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65'er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11'er lira ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
İnci kefalinin akıntıya karşı dansıİnci kefalinin akıntıya karşı dansı
Kilis'te Suriyelilerin bayram geçişi sürüyorKilis'te Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilgi azalınca devrettirin ... sonra malı götürün işiniz güçünüz yalan dolan hırsızlık
Diğer Haberler
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi

Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi

OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

Günlük burç yorumları: 27 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.