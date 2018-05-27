Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

26 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresinin açıklamasına göre bu haftaki çekilişte çıkan numaralardan hepsini birden bilebilen olmadı. Böylece 1.8 milyon TL önümüzdeki çekilişe devretti.

Bu devirle birlikte Sayısal Loto'da art arda 5 hafta devir gerçekleşmiş oldu. Ancak Süper Loto hariç Milli Piyango'nun diğer şans oyunlarında olduğu gibi Sayısal Loto'da 3 devirden fazlasına izin verilmiyor. Bu nedenle geçtiğimiz hafta yine kimse 6 bilemeyince büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtılmıştı. Bu haftaki devir ile belki yeniden benzer bir devir serisi başlamış olur. İşte 26 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 1, 10, 11, 13, 26, 34

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85'er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65'er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11'er lira ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

