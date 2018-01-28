Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak: Devirli İkramiye tek kişiye gitti!

Haftanın ve Ocak ayının son Sayısal Loto sonuçları için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi. Hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz haftaki çekiliş sonuçlarından devir çıkmıştı. Tabii bu 27 Ocak tarihli 1107. hafta Sayısal Loto çekilişine ilgiyi aktardı ve büyük ikramiye havuzunda 4 milyon fazla bir meblağ birikti. Ancak bu büyük ikramiye sadece kuponunu İstanbul Kadıköy'den yatıran bir talihliye nasip oldu. İşte 27 Ocak Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

1107. haftanın numaraları: 04, 14, 16, 40, 44, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 4 milyon 43 bin 548 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.