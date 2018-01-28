Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak: Devirli Sayısal Loto ikramiyesi de tek kişiye gitti!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları için Milli piyango İdaresi'nin Ankara'daki merkezinde, noter gözetiminde 28 Ocak Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. 1107. hafta çekilişi geçtiğimiz haftadan devirle 4 milyonu aşan ikramiye için yapıldı. Süper Loto'da olduğu gibi Sayısal Loto'nun da devirli ikramiyesi tek kişiye çıktı. İşte 27 Ocak Sayısal Loto sonuçları, haftanın büyük ikramiye talihlisinin ve 3, 4, 5 bilenlerin kazandıkları meblağlar...

1107. haftanın numaraları: 04, 14, 16, 40, 44, 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 4 milyon 43 bin 548 lira 95 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.