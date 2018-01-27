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Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak: Sayısal Loto 1107. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 07:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1107. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen çıkmadı ve 1.9 milyon TL devretti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak: Sayısal Loto 1107. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayının son Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 27 Ocak Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 1 milyon 900 bin lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 3.7 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 27 Ocak Cumartesi günü 1107. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 20 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

27 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1107. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1106. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 11, 13, 19, 25, 35 ve 40

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruş ikramiye devretti. Sayısal Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 136 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 128 bin 841 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 6 bin 635 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 449 lira 16 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Rekor kıran Süper Loto, bir kişiye 42 milyon kazandırdı!
Şans Topu sonuçları 24 Ocak: Devirli ikramiye katlandı! (867. hafta Şans Topu sonucu)
On Numara sonuçları 22 Ocak - MPİ On Numara 807. haftasında on bilen 13 kişi çıktı!
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