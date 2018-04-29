Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Milli Piyango İdaresi 28 Nisan Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleşti ve noter huzurunda 6 numara belirlendi. Bu 6 numaradan 2 sisi ardışık çıktı. Bu hafta Sayısal Loto'da şansını deneyenlerden kimse bu numaraların hepsini birden bilemeyince çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Böylece Mayıs ayında yapılacak sıradaki Sayısal Loto çekilişine 1.7 milyon TL devretti. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...
1120. haftanın numaraları: 4, 5, 16, 36, 39, 42
|6 bilen kişi sayısı :
|1. devir
|Devir miktarı
|1.758.260,96TL
|5 bilen kişi sayısı :
|132
|Kişi başına düşen ikramiye:
|5.610,90TL
|4 bilen kişi sayısı :
|7.202
|Kişi başına düşen ikramiye:
|77,15TL
|3 bilen kişi sayısı :
|137.935
|Kişi başına düşen ikramiye:
|11,40TL
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