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Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Sayısal Loto'da haftanın sonuçları için 28 Nisan akşamı noter huzurunda çekiliş yapıldı. Yapılan çekilişte çıkan numaraların (İki numara ardışık çıktı.) hepsini birden bilebilen çıkmadı. Böylece önümüzdeki çekilişe 1.7 milyon Tl devretti. İşte büyük ikramiyenin devretti 28 Nisan Sayısal Loto çekilişinden detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Milli Piyango İdaresi 28 Nisan Sayısal Loto sonuçları için çekiliş gerçekleşti ve noter huzurunda 6 numara belirlendi. Bu 6 numaradan 2 sisi ardışık çıktı. Bu hafta Sayısal Loto'da şansını deneyenlerden kimse bu numaraların hepsini birden bilemeyince çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Böylece Mayıs ayında yapılacak sıradaki Sayısal Loto çekilişine 1.7 milyon TL devretti. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

1120. haftanın numaraları: 4, 5, 16, 36, 39, 42

28 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 1. devir Devir miktarı 1.758.260,96TL
5 bilen kişi sayısı : 132 Kişi başına düşen ikramiye: 5.610,90TL
4 bilen kişi sayısı : 7.202 Kişi başına düşen ikramiye: 77,15TL
3 bilen kişi sayısı : 137.935 Kişi başına düşen ikramiye: 11,40TL
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fetonun hapse mahkum ettiği pasalardan biriydi. mekani cennet olsun. (ben halen magdurum)
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