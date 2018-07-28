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Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi. Haftanın şanslı altı sayısı, canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi, çekilişten sonra toplu sonuçları yayınlandı. 5 haftadır devir eden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 9 milyon lirayı aşmıştı. Çekilişte altı bilen yine çıkmadı ve 9 milyon 375 bin lira bir sonraki çekilişe kaldı. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 1135. haftanın Sayısal Loto sonuçları ve tüm detayları...

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 1135. kez düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın sayıları belirlendi. MPİ resmi sitesinden 28 Temmuz 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı. Buna göre bu hafta da altı bilen çıkmadı. Böylece bir sonraki çekilişe 9 milyon 375 bin lira ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto sonuçları

28 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28-temmuz-sayisal-loto-sonuclari

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.

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