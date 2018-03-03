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Sayısal Loto sonuçları 3 Mart: Sayısal Loto 1112. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

3 Mart Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1112. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen olmayınca 1,8 milyon lira ikramiye bu haftaya devir etti. 4 milyon liralık ikramiye kimin olacak? Bu akşam yapılacak Sayısal Loto'da talih kimin yüzüne gülecek? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 3 Mart: Sayısal Loto 1112. hafta sonucu ve sayıları (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayının ilk Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 3 Mart Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yaklaşık 1 milyon 829 bin lira. Sayısal Loto'da yaklaşık 4 milyon lirayı bulacak ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını dolduran çekiliş saatini bekleyeme başladı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

1112. HAFTA SAYISAL LOTO SAYILARI

Bugün yani 3 Mart Cumartesi günü 1112. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 3 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

3 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1112. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1112. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1111. haftanın kazandıran numaraları; 5, 7, 10, 17, 20, 21 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama göre 24 Şubat Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadı. Sayısal Loto'da bir milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira otuzar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira doksanar kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 kişi ise 9 lira elli beşer kuruş ikramiye kazandılar.

sayisal-loto-sonucu

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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