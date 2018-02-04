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Sayısal Loto Sonuçları 3 Şubat: Devir miktarı şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte çıkan numaraların hepsini birde bilebilen olmadı. Kimse 6 bilemeyince büyük ikramiye miktarı sonraki haftaya devretti. Bu sefer devir miktarı önceki çekilişlere göre daha fazla oldu ki bu da 3 Şubat tarihli 1108. hafta çekilişine ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. İşte 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto Sonuçları 3 Şubat: Devir miktarı şaşırttı!

3 Ocak Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu Şubat ayının ikinci şans oyunu ve ayın ilk Sayısal Loto çekilişi oldu. Çekilişe ilgi geçtiğimiz haftalara göre yüksekti ki kimse altı bilemeyince devir miktarı da geçtiğimiz çekilişlere göre yüksek oldu. Umutlar önümüzdeki çekilişe taşındı ki devir miktarı 1.8 milyon TL oldu. İşte 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

  1. haftanın numaraları: 8, 14, 31, 34, 38, 41 olarak belirlendi.

3 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu işlerde de pis kokular geliyor nasıl oluyor süper loto ve sayısal loto habire devrediyor şu erzincanda tutturan son talihliyi gören oldu mu bunlara bile fitne fesatlık karıştırıyorsunuz
Haram olsun çıkana
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